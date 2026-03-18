柔道整復師のshuheiと申します。現在は表参道で整骨院を経営するかたわら、これまでトップアスリートやアーティストら5万人以上の施術を担当してきた経験をもとに、腰痛や肩こり、姿勢改善など多くの方にとって身近な健康に関する情報をSNSで発信しています。◆なぜ寝ても疲れが取れないのか？夜、ベッドに入ってもスマホをスクロール。やっと寝たと思ったら、朝は肩こりと倦怠感でぐったり……。そんな「睡眠負債」に悩むサラ