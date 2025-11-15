Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¡Ê2024Ç¯»£±Æ¡Ë

¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬¡¢14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤ËÁêÊý¤Î¤»¤¤¤ä¡Ê33¡Ë¤È¤È¤â¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¼ãÎÓÀµ¶³¤¬·î´Ö1000±ß¤ÇÍ­ÎÁÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Önote¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£

ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¼ý±×²½¤Ç¤­¤ëSNS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¡Önote¡×¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Önote¡×¤È¤ÏÊ¸¾Ï¡¢²èÁü¡¢²»À¼¡¢Æ°²è¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼«Í³¤ËÅê¹Æ¡¦¸ø³«¡¦ÈÎÇä¤Ç¤­¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡£ÃøÌ¾¿Í¤¬Í­ÎÁµ­»ö¤òÈÎÇä¤¹¤ëºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

ÁÆÉÊ¤¬¡Önote¤Ã¤ÆÌ´¤¢¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤±¤É¤Ê¡£¡Ê·Ý¿Í¤¬¡Ë¤è¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¼ãÎÓ¤µ¤ó¡¢¥¨¥°¤¤¤°¤é¤¤²Ô¤¤¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¹¤¯¤Ê¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ë¤Ç¤­¤ë¡£·î³Û¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¼ãÎÓ¤Ï¸½ºß¡Ö¼ãÎÓÀµ¶³¤ÎÌµÃÏnote¡×¤ÈÂê¤·¡¢note¤Ç·î2ËÜ¤Î¥¨¥Ã¥»¡¼¡Ê1600»úÄøÅÙ¡Ë¤ò¸ø³«¡£·î´Ö1000±ß¤ÇÍ­ÎÁÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö·î1000Ëü¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡¢note¤À¤±¤Ç¡£Ã¯¤«¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿¡¢¤¦¤ï¤µ¤ä¤±¤É¡£·î1000Ëü¡¢Ç¯1²¯¡¢note¤À¤±¤Ç¡¢¼ãÎÓ¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¦¤ï¤µ¤ä¤±¤É¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£