俳優の福士蒼汰（32）、福原遥（27）がダブル主演を務める映画「楓」（行定勲監督、12月19日公開）のジャパンプレミアが11月13日に行われた。同作は1998年にリリースされたスピッツの名曲「楓」を原案にしたラブストーリー。

会場では出演者が現場でのエピソードを語り、出演者たちを現場でカメラ撮影していたという福士は「遥ちゃんの写真を整理したら800枚くらいあったんで、さらにそこから300枚にして、遥ちゃんに送りつけました」と告白。福原も「すてきな写真を撮られていて」と返していた。



■福原との気になる今後は？

「共演者の宮沢氷魚さんが福士さんのカメラのセンスの良さを褒めていました。確かに福士さんはカメラマンの役で、練習も兼ねていたのでしょうが、それにしても福原さんの写真を800枚も撮るなんて『ちょっと張り切り過ぎ』と言われても仕方がないエピソード。公的な場で話しているので、プロモーションの一環で、親しい友人でもあるのでしょうけど、取材陣もザワつきました。彼女は子役時代から芸歴20年のベテラン女優ですが、性格が良く、エキストラまで気を配れるし、スタッフ受けがいいことで知られます」（スポーツ紙芸能デスク）

子役時代にNHKで放送された料理アニメ『クッキンアイドル アイ！マイ！まいん！』で主人公の演じていたことから、現在でも「まいんちゃん」のまま純粋無垢なイメージが残る。高い声と可愛らしさで《"ぶりっこ"と紙一重》と評されることもあるが、実際は共演者からの評価も高く、NHK主演ドラマ『正直不動産』シリーズで共演する俳優の山下智久（40）は「現場の女神です。彼女がいるだけで現場がぱっと明るくなる」と絶賛。TBS系ドラマ「18/40〜ふたりなら夢も恋も〜」でダブル主演した深田恭子（43）も、当時自身のインスタグラムでベッドで添い寝ショットをアップし、可愛さをつづるなど、福原に"ベタ惚れ"していた。それだけに福士との本当の関係が気になるところだが……。

「福士さんは年が少し離れた姉が2人いる末っ子長男。見た目と違って、意外とわがままな甘えん坊なんて知人の話を聞いたことがあります。甘えられる女性がタイプなのかも。福原さんは年下ですが、芸能界の大先輩でしっかり者ですからね」（芸能事務所関係者）

福士は久しく浮いた話がない。それだけに《まいんちゃんと付き合ったら福士蒼汰見直す》なんて声もあるが？

