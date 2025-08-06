大河ドラマ「べらぼう」で小芝風花さんや福原遥さんが花魁を演じた影響もあり、江戸時代の「吉原遊郭」や「花魁」などの文化が見つめ直される機会が増えています。これらは江戸時代を語るうえでは欠かせない文化のひとつとなっています。しかし、「花魁」と同じ遊女という括りでありながら、下級遊女とされていた「夜鷹」たちに光が当たることはほとんどありません。そこで今回は、下級遊女「夜鷹」の不遇の生涯について紹介しま