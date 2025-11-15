いつも心に余裕がある人の考え方・ベスト1とは何か。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「自分に優しく、人に寛容」という態度

現代社会では、「自分に厳しく、人にも厳しく」というストイックさが評価されがちです。

しかし、それは長期的に見ると疲弊を招きやすい姿勢です。

持続可能に努力を続けるためには、「自分に優しく、人に寛容」であることが必要です。

本記事では、その意味と効果を考えます。

自分に優しくする理由

自分に厳しすぎると、失敗や停滞のたびに強い自己否定に陥ります。

すると、行動を継続することが難しくなり、努力が途切れてしまいます。

小さな達成を認め、自分を責めすぎないことが、長期的な継続を支える土台となります。

人に寛容である効果

他人に対しても、厳しさより寛容さを持つことが重要です。

人は環境や状況によって成果が変わるため、一面的に評価することはできません。

寛容さを持つことで、人間関係の摩擦が減り、協力関係を築きやすくなります。

バランスがもたらす持続性

「自分に優しく、人に寛容」という態度は、甘えや妥協を意味するものではありません。

自分に優しさを持ちながらも小さな努力を積み重ね、他人に寛容であることで環境からの支援を得やすくなります。

結果として、努力を続けやすい持続可能な仕組みが形成されるのです。

ストイックさを追い求めすぎると、自己否定や対立を招きます。

大切なのは「自分に優しく、人に寛容」であることです。

これにより、心に余白を持ちつつ、淡々と努力を継続できます。この姿勢こそが「ゆるストイック」の実践です。

私たちもまた、自分に優しく、人に寛容であり続け、ゆるストイックに生きましょう。