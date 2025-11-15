猫11匹と暮らす飼い主→朝のコーヒー準備でのやらかしに3.6万いいね「自身が猫化」【ママリ】

猫たちの朝ご飯とカリカリコーヒー？

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ほぼ猫の世話(@tokozureblues)さんの投稿です。

ほぼ猫の世話さんは、朝、猫たちのごはん11皿を準備しながら、自分のコーヒーも入れようとしていたそうです。しかし、バタバタしているうちにまさかのミスが発生してしまって…。

Ⓒtokozureblues

Ⓒtokozureblues

猫たちの朝メシ11皿をドタバタ準備しながらコーヒー淹れるとこ見て

猫ちゃんたちの世話で忙しい朝…いくつもの作業を同時進行しているとき、つい手元が混線することってありますよね。「コーヒーを入れるつもりが、猫のカリカリがフィルターに…」という光景に、思わず吹き出しそうになります。



この投稿には「カリカリ珈琲」「自身が猫化してないか時々確かめろ」といったリプライがついていました。飼い主のお茶目なミスが微笑ましい投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）