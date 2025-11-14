back number初の5大スタジアムツアー開催決定！「うぉー！やるぞー！！！」（栗原寿）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

back numberが、2026年5月より、50万人規模となる初の5大スタジアムツアー『Grateful Yesterdays Tour 2026』を全国5ヵ所9公演で開催することが決定。ツアービジュアル、新アーティストビジュアルを公開、ツアーに向けてback numberメンバーそれぞれからのコメントも到着した。

■back number史上最大規模のスタジアムツアー

back numberは2023年に38万人を動員した9公演の5大ドームツアーを全ヵ所完売で大成功に収め、2024年は15会場32公演、豪華ゲストアーティストを招いた対バン形式のツアーを全公演ソールドアウトで32万人を動員している。

また、4月にリリースした「ブルーアンバー」が10月に1億再生突破。アーティスト別ストリーミング1億回突破曲は28曲で国内2位を誇る。

このたび開催が決定した初の5大スタジアムツアーは、back number史上最大規模となる。

メイン写真：ツアーキービジュアル

■back numberコメント

■ツアー情報

『back number“Grateful Yesterdays Tour 2026”』

[2026年]

05/02（土）宮城・キューアンドエースタジアムみやぎ

05/16（土）静岡・静岡エコパスタジアム

05/17（日）静岡・静岡エコパスタジアム

05/23（土）大阪・ヤンマースタジアム長居

05/24（日）大阪・ヤンマースタジアム長居

06/13（土）神奈川・日産スタジアム

06/14（日）神奈川・日産スタジアム

06/27（土）熊本・熊本えがお健康スタジアム

06/28（日）熊本・熊本えがお健康スタジアム

■関連リンク

ツアー情報はこちら

https://backnumber.info/stadiumtour2026/

back number OFFICIAL SITE

http://backnumber.info/