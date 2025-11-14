back number初の5大スタジアムツアー開催決定！「うぉー！やるぞー！！！」（栗原寿）
back numberが、2026年5月より、50万人規模となる初の5大スタジアムツアー『Grateful Yesterdays Tour 2026』を全国5ヵ所9公演で開催することが決定。ツアービジュアル、新アーティストビジュアルを公開、ツアーに向けてback numberメンバーそれぞれからのコメントも到着した。
■back number史上最大規模のスタジアムツアー
back numberは2023年に38万人を動員した9公演の5大ドームツアーを全ヵ所完売で大成功に収め、2024年は15会場32公演、豪華ゲストアーティストを招いた対バン形式のツアーを全公演ソールドアウトで32万人を動員している。
また、4月にリリースした「ブルーアンバー」が10月に1億再生突破。アーティスト別ストリーミング1億回突破曲は28曲で国内2位を誇る。
このたび開催が決定した初の5大スタジアムツアーは、back number史上最大規模となる。
メイン写真：ツアーキービジュアル
■back numberコメント
■ツアー情報
『back number“Grateful Yesterdays Tour 2026”』
[2026年]
05/02（土）宮城・キューアンドエースタジアムみやぎ
05/16（土）静岡・静岡エコパスタジアム
05/17（日）静岡・静岡エコパスタジアム
05/23（土）大阪・ヤンマースタジアム長居
05/24（日）大阪・ヤンマースタジアム長居
06/13（土）神奈川・日産スタジアム
06/14（日）神奈川・日産スタジアム
06/27（土）熊本・熊本えがお健康スタジアム
06/28（日）熊本・熊本えがお健康スタジアム
