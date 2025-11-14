リリーフ陣が課題だったドジャース

ドジャースがFAとなっているライセル・イグレシアス投手に興味を持っていると、13日（日本時間14日）に全米記者協会に所属するフランシス・ロメロ記者がX（旧ツイッター）で伝えた。今季はブレーブスでリーグ4位となる29セーブをマークしていた。

来年1月に36歳となるイグレシアスは球界屈指のクローザーで、2021年から1年半エンゼルスで大谷翔平投手とともにプレーした。2021年には65試合で防御率2.57、34セーブをマーク。2022年にはトレードでブレーブスへ移籍。5年連続で50試合以上に登板し、今季はキャリアハイの70試合に登板していた。

ドジャースは昨オフに4年7200万ドル（約111億円）でタナー・スコット投手を獲得。しかしセーブ失敗も目立ち、61試合で防御率4.74と大苦戦。プレーオフではロースター入りせず、佐々木朗希投手らがリリーフに回っていた。

11日（同12日）には米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のファビアン・アルダヤ記者がヤンキースからFAとなったデビン・ウィリアムズ投手を狙っていると報じるなど、強力なリリーフ獲得へ動いているとみられる。（Full-Count編集部）