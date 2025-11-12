ジュニアの16人組「少年忍者」が今月30日をもって活動を終了すると12日、STARTO ENTERTAINMENTが公式サイトで発表した。

活動終了の経緯を「一人一人が、より一層の活躍を多くの人に届ける高みを目指し、成長を遂げるため」と説明。今後、メンバーは個人の活動に専念するとし、「メンバーそれぞれと、日々、会話と思いを重ねていくことで、これからの未来をともに描き、個々の活動をしていきたいと考えております」と事務所としての方針をつづった。

メンバーはジュニアのファンクラブでメッセージをつづった。田村海琉（19）は「これからはそれぞれの道で夢を追いかけることになりますが、少年忍者で経験したことやメンバー、ファンの皆さまと見た景色は大切な宝物です」と語った。リーダーの川崎皇輝（23）は「他と比べてもイレギュラーな体制の僕達を選び、愛してくださったこと、感謝してもしきれません」とグループの活動を支えてくれたファンへの思いを語った。

グループは2018年に結成。事務所きっての大人数グループで、アクロバットなどで高いパフォーマンス力を誇る。かつてはSnow Manのラウール（22）も所属していた。

今年2月の“ジュニア再編”で5人組「ACEes」に深田竜生（23）、8人組「B＆ZAI」に鈴木悠仁（21）、川崎星輝（20）、稲葉通陽（20）が所属。小田将聖さん（18）は4月末で事務所を退所し、16人体制でのライブを8月に行っていた。