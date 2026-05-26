お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（50）が昨年7月、自身のXで歌手でタレントのあのに言及していたことがSNS上で話題になっている。あのは18日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」の中で、共演者からの問いに答える形で、嫌いな芸能人が女優でタレントが鈴木紗理奈（48）だと告白した。放送後、鈴木が自身のインスタグラムのストーリーズで「私が出てもない番組で嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、と