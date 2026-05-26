◇MLB ホワイトソックス3-1ツインズ(日本時間26日、レート・フィールド)村上宗隆選手もメジャー初昇格の西田陸浮選手の活躍に喜びを示しました。日本時間26日にメジャー初昇格を果たし、初安打を放った西田選手。西田選手は東北高校からマウント・フッド短期大学に留学した後、オレゴン大学へ編入。23年MLBドラフト11巡目で指名され、ホワイトソックスに入団しました。9番・ライトで出場した西田選手。試合前には「キャプテンで、