イスラエルのネタニヤフ首相＝3月、エルサレム（ロイター＝共同）【エルサレム、イスタンブール共同】イスラエルのネタニヤフ首相は25日の動画声明で、交戦を続けるレバノンの親イラン民兵組織ヒズボラへの「攻勢を強化する」と表明した。米政府当局者は25日、責任はヒズボラ側にあるとし容認する姿勢を示した。米国とイランはレバノンを含む全ての戦線での戦闘終結を議論しており、イスラエルの攻撃の規模次第で交渉に影響する