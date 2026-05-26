「シンガポールに行って内臓を売れ」などと言って女性を誘拐したとして、指定暴力団住吉会系組員の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子山尾輝斗容疑者（25）は去年、東京・歌舞伎町の「トー横」周辺で20代の女性に「シンガポールに行って内臓を売れ」などと言い、海外に送り込む目的で誘拐した疑いがもたれています。警視庁によりますと、山尾容疑者は「ホストクラブの売掛金350万円を立て替えている」と女