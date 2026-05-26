電響社は5月25日、マクセルブランドから急速充電に対応した半固体電池採用モバイルバッテリー「MPC-CSSB10000PD」を発売した。カラーはブラックとホワイトの2色展開で、公式オンラインストア価格は5480円。●従来の2倍 2000回の繰り返し充電に対応 各試験クリアで安全性確保新製品は、Power Delivery対応により急速充電（入力18W、出力20W）が可能となった半固体電池採用モバイルバッテリー。長寿命設計に加え、30分間でスマー