長岡まつり大花火大会のチケットを高額で転売したとして長岡市の47歳の男が逮捕された事件。警察は11月12日、押収品を公開しました。男が転売したのは市民に優先的に販売される「先行販売」のチケットでした。



テーブル席やベンチ席などと記載された長岡花火のチケット。チケット不正転売禁止法違反の疑いで逮捕されたのは、長岡市百束町の井上宏容疑者（47）です。警察は12日、事件に関連する押収品を公開しました。



