この記事は2024年1月27日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

KEYUCAの「Moi コンパクトティッシュケース」は、一般的なサイズのティッシュボックスの中身がそのまま収まる詰め替えタイプのティッシュケース。

そのままリビングやダイニングに置くと、ちょっと生活感が気になることもあるティッシュボックス。これなら、インテリアに馴染みやすいデザインとカラーでお部屋の雰囲気もオシャレに。詰め替えやすさや取り出しやすさにこだわったシンプル設計で、スッキリとしたお部屋に大変身します。

置き場所を選ばないコンパクト設計

「Moi コンパクトティッシュケース」は約14×12.4×14cmととってもコンパクト。

コンパクトサイズなのに一般的なサイズ(厚み約40〜50mm程度)であるティッシュボックスの中身がそのまま移せます。スペースに余裕のないデスク周りや棚にもピッタリ。

汚れに強くお手入れも簡単な樹脂製なので、洗面所やキッチンなどの水回りでも使えますよ。

KEYUCAオリジナルの設計で、ペーパーの詰め替えもらくらく

移し替えの方法は、ペーパーをティッシュボックスから取り出し、二つ折りにしながら底フタの部分に乗せ、上からケースを被せるだけ。簡単に中身をそのまま、おうち型ティッシュケースに収めることができます。

ケースと底フタの取り外しも簡単。底フタの穴に指を入れてつまむだけ。底フタはカチッとはまるので、中身を入れ替えても落ちることはありません。

また、底フタの折り曲がった凸型部分がティッシュを押し上げているので、最後の一枚までストレス無く取り出しやすい構造になっています。

インテリアに合わせて選べるカラー

無駄のないコンパクトなデザインながら、可愛らしい「おうち」の形をした「Moi コンパクトティッシュケース」は、ホワイトとライトグレーの2色展開。

清潔感のあるホワイトは、キッチンや洗面所。木製の家具との相性もバッチリなライトグレーは、リビングやダイニングなど、インテリアに合わせて置けるのも嬉しいですね。

機能性も良く、見た目もかわいいKEYUCAの「Moi コンパクトティッシュケース」は価格も良心的！

ちょっとしたスペースに置きやすいサイズ感なので、まとめ買いやプレゼントにもおすすめですよ。

KEYUCA (ケユカ) Moi コンパクト ティッシュケース ホワイト (ティッシュボックス/詰め替えタイプ) カバー 小さめ かわいい 1,089 Amazonで購入する 1,089 楽天で購入する 1,089 Yahoo! ショッピング で購入する

