その髪型、古いかも（泣）→【40・50代】が即こなれる♡「最旬おすすめボブ」

今の髪型に飽きてきた……という40・50代女性は、最旬のボブヘアに目を向けてみて。レイヤーを入れたりカラーやパーマでアレンジを加えたりすることで、グッとこなれ見えするスタイルに近づけるかも。今回はトレンド感のあるおすすめボブヘアを紹介するので、ぜひ参考にしてみて。

くびれでシルエットで大胆チェンジ

ボブのまとまりやすい重みを残しながら、低い位置にレイヤーを入れて毛先だけを軽やかに調節。ボリュームが落ち首元にキュッとくびれがついて、美しい曲線が顔まわりを覆います。ひし形のシルエットになることで、小顔効果にも期待大。@kitadani_koujiroさんによると「多毛で広がってヘアスタイルを楽しめていない」という人にも向いているのだとか。

ハイライトで毛流れと立体感を強調

8レベルのグレージュにカラーリングした、落ち着きのある丸みボブ。毛先にウエイトがくることで、秋冬らしい安定感が生まれます。それでも重たく見えないのは、コントラストをはっきりつけてハイライトを入れているから。@sakosakosakosakoさんによると「縦のラインに立体感が生まれ、動くたびにツヤと毛流れが際立ちます」とのこと。

ラフな動きでエフォートレスに

@amimotokiさんが「抜け感とこなれさのあるニュアンスボブ」と紹介するこちら。ぱつっと切ったミニボブを、無造作にスタイリングするのも素敵です。気取らないリラックス感が漂い、大人の余裕をまとえそう。ハイネックトップスを合わせたときにも、バランスが取りやすい髪型です。

暗髪はパーマで生き生きさせて

ダークなアッシュグレージュに、ゆるいニュアンスパーマが躍動感をプラス。暗髪の重さを上手く軽減できます。@hanae.yamaguchiさんによるとスタイリングは、半乾きの状態から「ムースを全体に馴染ませて自然乾燥させればオッケー」と、簡単にできるのも嬉しいところ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@sakosakosakosako様、@amimotoki様、@hanae.yamaguchi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S