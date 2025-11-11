【Nintendo Switch 2/Nintendo Switch版「ドラゴンボール Sparking! ZERO」】 11月13日 発売予定 価格： 通常版 7,920円 デラックスエディション 10,670円 アルティメットエディション 11,660円 サウンドアルティメットエディション 13,970円

任天堂は、11月13日発売予定のNintendo Switch 2/Nintendo Switch用3D対戦アクション「ドラゴンボール Sparking! ZERO」について、Nintendo Switch 2版のデラックス、アルティメット、サウンドアルティメットエディションの予約がシステム不備により、正常に完了していないことが判明したと発表した。

本件の対象となるのは、Nintendo Switch 2 ソフトの「ドラゴンボール Sparking! ZERO デラックスエディション」、「ドラゴンボール Sparking! ZERO アルティメットエディション」、「ドラゴンボール Sparking! ZERO サウンドアルティメットエディション」の3商品。11月6日までに予約済みだった人はキャンセル扱いとなり、購入希望者はニンテンドーeショップまたはマイニンテンドーストアにて再度予約が必要となる。

なお、Nintendo Switch 2 ソフト「ドラゴンボール Sparking! ZERO」（ソフト本編のみ）と、Nintendo Switchソフト「ドラゴンボール Sparking! ZERO」（ソフト本編および各種エディション）については予約が正常に完了しているとのこと。

