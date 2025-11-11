こういうの待ってたーーッ！【GU】週5で穿きたい！「ムートン風シューズ」

寒い季節に向けてそろそろシューズも新調したい……。これから買うなら、足元からシーズンムードを盛り上げてくれる素材感のものがおすすめ。今回編集部が注目したのは、【GU（ジーユー）】から登場した「ムートン風シューズ」。暖かみのある素材感やボリュームのあるシルエットでコーデのアクセントになりそうなので、ぜひ取り入れて秋冬コーデでヘビロテして。

嬉しい保温機能付き！

【GU】「フェイクムートンスリッパ」\2,990（税込）

秋冬ムード満点なフェイクムートン素材のスリッポンシューズ。公式サイトによると「熱を外に逃がしにくい保温機能付き」とのことで、寒さが厳しいこれからの季節にぴったり。履き口にはもこもこのフェイクファーが使用されており、コーデのワンポイントになりそうです。着脱しやすいスライドタイプなので、ちょっとしたお出かけにも重宝する予感。カラーは、ブラウン・ダークブラウン・ブラック・ベージュの全4色をラインナップ。

ブラックならカジュアルなのに大人っぽい

こちらは色違いのブラックを取り入れたスタイリング。ソールからアッパーまでワンカラーで統一されていて、カジュアルながらも上品な雰囲気が漂います。季節感を高めつつ、コーデにメリハリをつけてくれるブラックのムートン風シューズは、デイリーコーデで重宝しそう。ゆるっとしたオーバーサイズのパーカーも、下半身をブラックでまとめることでグンと大人っぽいムードに。

writer：Emika.M