18日、上越市のホームセンターからいなくなり、警察などが行方を探していた観賞用のヘビが26日見つかりました。場所はホームセンター内、脱走現場近くの約4cmの隙間でした。 警察によりますと、居場所が分からなくなっていたのは『マラヤン・ブラッド・パイソン』1匹で、体長は約1～1.3m、太さは約15cm、約7万円で販売されていました。26日午前10時50分ごろ、営業中の店内でヘビを探していた従