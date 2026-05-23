【スターベース＝中根圭一】米スペースＸは２２日（日本時間２３日）、世界最大の宇宙船「スターシップ」（高さ５２メートル）の無人飛行試験をテキサス州スターベースの施設で行った。米主導の有人月探査「アルテミス計画」で、月面離着陸での使用が有望視される新型モデルの初試験だった。打ち上げや宇宙空間の飛行には成功したが、一部エンジンが停止するなど課題を残した。新型モデルは宇宙空間で、別の宇宙船とのドッキン