フジテレビが読み違えた、「千鳥」大悟の強すぎる「松本人志への想い」【「酒のツマミになる話」放送終了の真相】

「なぜ今年はダメなのか」

「当該回の収録分は、通常のチェックフローを経たうえでゴーサインが出ていました。しかし、放送前日の夜に、急遽上層部からストップがかかった。現場から、不満の声が出ているのは事実です」（フジテレビ関係者）

2021年から放送されてきたフジの看板バラエティ『酒のツマミになる話』が年内で終了となる。

10月24日に「ハロウィンスペシャル回」を放送する予定だったが、MCの「千鳥」大悟（45歳）が松本人志（62歳）のコスプレをしたことをフジ上層部が問題視。急遽、放送は差し替えとなった。これを受け、大悟が自ら降板を申し出たという。

「性加害騒動が発覚していた昨年も、大悟さんは松本さんのコスプレをし、そのときは放送された。それだけに、現場スタッフからは『なぜ今年はダメなのか』という声もありました」（同前）

大悟が怒り心頭という報道もあったが、実際には冷静に降板を決めたという。

大悟が降板を決めた最大の理由

最も大きな理由は、「松本人志の番組」との気持ちが強かったからだ。

「松本さんの性加害報道を受け、大悟さんは2024年２月からMCになった。あくまで大悟さんは、松本さんの”代役”として引き受けたんです。『松本さんが帰ってくる場所を守る』という気持ちが非常に強い。コスプレがNGなのだとすれば、戻ってくることはありえない。それならやっている意味はない、と判断したのでしょう」（別の関係者）

ちなみに、降板決定後の10月28日、番組最終回の収録が行われた。その際、フジ性加害騒動で渦中の人物として取り沙汰された元プロデューサーが、出演者の楽屋に顔を出しに来ていたという。

「『何しに来たんだ』と、イライラしているスタッフもいました」（同前）

フジ上層部がストップをかけるのも当然の判断ではある。だが、出演者や現場スタッフとの温度差は広がり続けている。

「週刊現代」2025年11月24日号より

