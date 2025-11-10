2025年10月期における登録車新車販売の車名別ランキング

日本自動車販売協会連合会は、2025年10月期における登録車新車販売の車名別ランキングを発表した。

2025年10月期 登録車通称名別新車販売トップ10

1位 トヨタ・ヤリス：1万7041台

2位 トヨタ・カローラ：1万1953台

3位 トヨタ・ライズ：9884台

4位 トヨタ・ルーミー：8552台

5位 トヨタ・アルファード：8086台

6位 トヨタ・シエンタ：8017台

7位 トヨタ・ノア：7682台

8位 ホンダ・フリード：7472台

9位 トヨタ・ヴォクシー：7465台

10位 ホンダ・ヴェゼル：7429台



公開された新型日産エルグランド。来年のデビュー後は、アルファードのライバルとなる。 上野和秀

登録車の2025年10月期の車名別販売台数は、前年同月比1.3％増の1万7041台を達成したトヨタ・ヤリスが、14カ月連続でのトップに就く。

続く第2位には同19.6％減ながら1万1953台を販売したトヨタ・カローラが、第3位には同5.4％減ながら9884台を売り上げたトヨタ・ライズが前月と同位で位置。

また、第4位には同33.5％減ながら8552台を登録したトヨタ・ルーミーが前月と同位で、第5位には同22.7％増の8086台を成し遂げたトヨタ・アルファードが4ランクアップで入った。

以降はトヨタ・シエンタ、トヨタ・ノア、ホンダ・フリード、トヨタ・ヴォクシー、ホンダ・ヴェゼルの順で並び、トップ10のうちトヨタ車が前月から2車種増えて8車種となり、対してホンダ車は前月と同様に2車種を確保。

一方、日産車はノートが同27.9％減の5492台にとどまって前月の第7位からの第11位に、セレナが同24.1％減の4820台と低迷して前月の第10位からの第14位に陥落し、トップ10には1車種もランクインしなかった。

トップ10以降の動き

トップ10以降では、従来と同様にSUVおよびクロスオーバーモデルの好調ぶりが続く一方で、商品改良や特別仕様車を設定したモデルの躍進が目立った。

8月26日より5ドア仕様のノマドの出荷を再開したスズキ・ジムニーは前年同月比120.0％増の4701台を達成して第16位に、5月に新グレードのAIR EXやPREMIUM LINE BLACK EDITIONを追加したホンダ・ステップワゴンは同57.9％増の4556台を販売して第17位にランクイン。



公開された新型日産エルグランド。 上野和秀

また、10月にビッグマイナーチェンを図ったスズキ・クロスビーは同169.8％増の2960台を成し遂げて第24位に、2024年10月に販売を開始した新世代コンパクトSUVのスズキ・フロンクスは月販目標1000台を超える2027台を売り上げて第28位に、5月に一部改良を実施したレクサスLBXは同18.6％増の2006台を登録して第29位に入る。

さらに、10月にマイナーチェンジを図るとともに車両価格を大幅に引き下げた電気自動車のトヨタbZ4Xは、同1201.2％増の1106台を成し遂げて第40位にランクインした。