¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óàÉüµ¢áÉñÂæÎ¢¡¡²¬ÅÄ¼ÒÄ¹¤¬¹ðÇò¡ÖËÜ¿Í¤ÏÁ´¤¯¥×¥í¥ì¥¹¤ò·Ú¤¯¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡££·Æü¤Î½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤ËÅÅ·âÅÐ¾ì¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¡££±£²·î£²£¹Æü¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤ÇºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î²¬ÅÄÂÀÏº¼ÒÄ¹¤¬¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¥×¥í¥ì¥¹Éüµ¢¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÏºòÇ¯£¸·î¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ä¤¹»Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆâÍÆ¤òÅê¹Æ¡£¤½¤Î¸å¼Õºá¤·¡¢³èÆ°µÙ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Éüµ¢¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ëÃæ¡¢¿·Å·ÃÏ¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤Ï£²£°£²£²Ç¯£±£°·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥ê¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸å³Ú±àÂç²ñ¤ÇÅÅ·âÅÐ¾ì¤·¡Ö¤³¤ì¤«¤é»à¤Ìµ¤¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤´Ö¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£È¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¬ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÁíÎÌ¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÀµÄ¾¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤¸¤í¤¤¤Ç¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤¦¤Í¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ïº£Ç¯£´·î¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥àÊÆ¹ñÂç²ñ¤Ë¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬Íè¾ì¤·¡¢½é¤á¤Æ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¥×¥í¥ì¥¹Éüµ¢¤¬·èÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö³¤³°¤Ç¤ª»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂ¸¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤´¤í¤Ë¡Ø¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²áµî¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ä¡¢Åö»þ¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤É²¿²ó¤«²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¤¿¾å¤Ç²áµî¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îº£¤ÈÌ¤Íè¤ò¸«¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥ì¥¹Éüµ¢¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±þ±ç¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤¬·Ú¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡×¤ä¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤ÉÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬²¬ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÃ±½ã¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Ê¤¤Êý¤¬ÇÈÉ÷¤ÏÎ©¤¿¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤óÊÀ¼Ò¤Ï¾å¾ì´ë¶È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤É¤â¹Í¤¨¤Æ¾å¤Ë¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏÁ´¤¯¥×¥í¥ì¥¹¤ò·Ú¤¯¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£²ó¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤ä¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢Â¸ºß¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê°Õ¸«¤ÏÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ä¥×¥í¥ì¥¹¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î»²Àï¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤Î¤â¡¢Áª¼ê¤Ø¤Î¿®Íê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤À¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï°ìÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ïº£¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÁ´Éý¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤ÎÉÔÄ´¤ä¼ê½Ñ¤Ê¤É¤Ç·ç¾ì¤·¤Æ¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÀäÂÐÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤Ë¤ÏÁª¼êÀ¸Ì¿¤ò¿¤Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÁªÂò»è¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÏÆüËÜÃæ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë°ìÀï¤Ë¤Ê¤ë¡£
