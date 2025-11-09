¡Ö¥Î¡¼¥Ö¥é¤è¤ê½Å¤¤³Ð¸ç¡×¤ÇÄÖ¤ë!!¡¡¡È´Ú¹ñ¤ÇºÇ¤â¥°¥é¥Þ¥é¥¹¡É¤Ê·Ý¿Í¤ÎÀÅ¤«¤ÊÉü½²
¡È´Ú¹ñ¤ÇºÇ¤â¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ê½÷À·Ý¿Í¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥á¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸¤¬¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥ÈÅê¹Æ¼Ô¤«¤é¼Õºá¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸¡¢Ã«´Ö¤¬¥É¡¼¥ó¡ª
¥á¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸¤Ï11·î¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö°¼Á¥³¥á¥ó¥È¡¦¥»¥¯¥Ï¥é¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÄÌÊó¤·¤Þ¤¹¡£°ìÀÚ¤Î»üÈá¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëÁ°¤Ë³Ð¸ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Á¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤¿DM¡Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥á¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÄÌÊó¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î·ï¤â¤Þ¤È¤á¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÀÅªæ·ÃÑ¿´¤òÍ¶È¯¤¹¤ëÆâÍÆ¤ä¡¢³°¸«¡¦¿ÈÂÎÉ¾²Á¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢½èÈ³ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤¿Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤Î´é¤ò¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤·¤Æ°¼Á¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤ò¡È¥¯¥½¿ÆÉã¡Ê¥±¥¸¥ç¥·¡Ë¡É¤È¸À¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÅö³º¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»¯¤·¤¿¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÂ©»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤Î¼Ì¿¿¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¥á¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸¤ÏºÇ¶á¡¢¥Î¡¼¥Ö¥é¤Ê¤ÉÂçÃÀ¤Ê°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿°áÁõ¤Î¤¿¤á¡¢°ìÉô¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÀÅª¤ÊÆâÍÆ¤ò´Þ¤àDM¤¬Â¿¿ôÁ÷¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¥á¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸¤¬Ä¾ÀÜ ÂÐ±þ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£
¥á¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸¤Ï2013Ç¯¤ËMBCÂè20´ü¸ø³«ºÎÍÑ¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Â¿¿ô¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£ºÇ¶á¤ÏÉñÂæ½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥á¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1986Ç¯5·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¤Ï¥¥à¡¦¥¤¥§¥¹¥ë¡£2013Ç¯¤ÎMBCÂè20´ü¸ø³«ºÎÍÑ¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÌµ¸Â¤ËÄ©Àï¡Ù¤Î¤È¤¢¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢Ï©¾å¤ÇÉ½¾ð¤Ò¤È¤ÄÊÑ¤¨¤º¤Ë¸ü¤«¤Þ¤·¤¯¼ÁÌä¤¹¤ë¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡Ø¥»¥¯¥·¥ç¥óTV·ÝÇ½ÄÌ¿®¡Ù¡Ø¥Á¥ó¥Á¥ã¥µ¥Ê¥¤¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£Í¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥È1²ó¤Ç5²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5000Ëü±ß¡Ë¤òÅÏ¤¹¤È¤¤¤¦¡È¥Ñ¥Ñ³è¡É¤ÎÄó°Æ¤ò°ì½³¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£