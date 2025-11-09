プロボクシングの元世界４階級制覇王者の井岡一翔（３６）＝志成＝が９日、東京・広尾で、妻・恵美さんが代表取締役を務めるベビーシリアルブランド「ＩＬＹＢＡＢＹ（イリーベイビー）」のポップアップイベントに参加。夫婦で店頭に立ち、ベビーシリアルを販売した。

井岡は先月２９日、バンタム級に転級して日本人男子初の５階級制覇を目指すことを正式表明した。１２月３１日の所属ジム主催興行で再起し、バンタム級転向初戦（対戦相手など詳細は未定）に臨む予定だ。「常に成長を求めている。今まで通りやっていても何の成長も感じられないと思う。バンタム級に上げるという新たな挑戦と、結果を残せてないっていう現状をしっかり受け止めて、今までやってきたことと違うところにトライできている」と新階級での戦いへ向けて取り組んでいることを明かし、「それをボクシングの動きにつなげる時に、新たな発見だったり、まだまだ伸びしろがあるんだって感じられる楽しさもある。すごく充実していて、自分の成長過程においていいものを見せられそうだなと実感している」と手応えを語った。

前人未到の５階級制覇と、元世界３階級制覇王者・長谷川穂積氏が保持する国内最年長王座獲得記録（３５歳９か月０日）の２つの偉業に挑む。「もちろん結果は大事だし、壁を越えることも大事だが、そこに挑戦する事っていうのが一番大事。挑戦するということも僕の大切な人たち、子供、家族たちに伝えたいし、次世代の人たちにも伝えていきたい。記録を残して、壁を越えられた時に、皆さんにも大きな感動を生むと思う。分からないなりに色んなことを考えてトライしていますね」と３６歳での新たな挑戦に充実感をにじませた。

現在、バンタム級でＷＢＡ９位、ＷＢＣ５位、ＩＢＦ１１位にランクされている。６日、ＷＢＡ世界同級正規王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝が１２月１７日に東京・両国国技館で世界５階級制覇のＷＢＡ世界同級暫定王者ノニト・ドネア（４２）＝フィリピン＝と対戦することが発表された。堤は同日、他団体王者との統一戦とともに、井岡との対戦にも意欲を示した。これを受け、井岡も「嬉しいですよね、ぜひやりたいです」と歓迎の意を示した。

