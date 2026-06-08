かつてオランダ代表を３度率いた78歳の老将が、ロビン・ファン・ペルシ監督の解任に苦言を呈した。上田綺世と渡辺剛が所属するオランダリーグのフェイエノールトは現地６月７日、ファン・ペルシ監督と袂を分かち、新監督のもとで2026-27シーズンをスタートさせると発表した。ファン・ペルシ監督は、2025年２月に解任されたブライアン・プリスケ監督の後任として、フェイエノールトの指揮官に就任。１年目はリーグ戦で３位、