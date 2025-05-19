ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Î¾ÝÄ§¡¢°æ¾å¾°Ìï¤¬2027Ç¯¤Î°úÂà¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÀìÌç»ï¡ØTHE RING¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡Ö¤¢¤È3Ç¯¤Û¤É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ò´Þ¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç4³¬µé¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢À¤³¦¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤­¤¿°æ¾å¡£¤½¤ÎÀï¤¤¤Ï¾ï¤ËÁÔÀä¤À¤Ã¤¿¡£¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢Àï¤Ç¤Î´ããÝ¹üÀÞ¡¢¶áÇ¯¤Î2ÅÙ¤Î¥À¥¦¥ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â°æ¾å¤ÏºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤Ç¤­¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀï¤¤¤Î¥­¥ã