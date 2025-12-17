試合後に抱き合う堤聖也とノニト・ドネア【写真：山口比佐夫】THE ANSWER

堤聖也が王者ノニト・ドネアに判定勝ち ダウン寸前から逆転「ギリギリ」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 17日、ボクシングのWBA世界バンタム級団体内王座統一戦12回戦があった
  • 堤聖也がノニト・ドネアに2-1で勝利し、団体内王座統一に成功
  • 目の治療を終えて約10カ月ぶりの復帰戦となり、場内は拍手喝采となった
記事を読む

おすすめ記事

  • エドウィン・ディアス（C）Getty Images
    【MLB】「最大の勝者」は最強守護神を得たドジャース、「最大の敗者」は主力流出が止まらないメッツ……WMを終えて米メディアが判定 2025年12月12日 12時46分
  • ニックス指揮官が“MVP候補”ブランソンを称賛「このチーム全員を楽にさせてくれるんだ」
    ニックス指揮官が“MVP候補”ブランソンを称賛「このチーム全員を楽にさせてくれるんだ」 2025年12月14日 17時16分
  • 香港コロシアム（C）WTT
    大本命の世界1位・王楚欽が棄権で場内騒然　張本智和の“1時間超え激闘後”にまさかの結末　パリ五輪銀の実力者と決勝で激突【WTTファイナルズ香港】 2025年12月14日 17時44分
  • 調整する沼津・川又（奥）
    元日本代表ＦＷ川又堅碁がＪ３沼津を救う　ＪＦＬ滋賀との入れ替え戦第２戦は２点差以上勝利なら残留 2025年12月14日 5時35分
  • 朝日杯フューチュリティステークスに出走予定のカヴァレリッツォ
    【朝日杯フューチュリティステークス展望】上位４頭によるハイレベルな争い　カヴァレリッツオの逆転に期待 2025年12月14日 22時6分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. サウナ死亡 ドア割ろうとしたか
    2. 2. 平手打ち騒動のBD選手 引退表明
    3. 3. 名探偵津田 セクシー幽霊の正体
    4. 4. 年内最後の年金 支給額引き上げ
    5. 5. 理沙ちゃん? 名探偵津田に再登場
    6. 6. 春菜 浴場で「ここ女!」騒がれる
    7. 7. 男児死亡 トラックが乗り上げる
    8. 8. 28歳女性が「猟奇的な殺され方」
    9. 9. WBC 録画放送含め地上波中継なし
    10. 10. 所持金7円でラブホ グラタン注文
    1. 11. サウナ死亡 電源入れたことない
    2. 12. ゆたぼん「法的措置を取ります」
    3. 13. 男児が意識失う いじめ重大事態
    4. 14. 尿入りボトルを棚に陳列? 不起訴
    5. 15. 高市早苗首相が中国制裁に反撃
    6. 16. 性交動画で逮捕 犬呼びで監禁も
    7. 17. 三山凌輝の店「もって1年程度」
    8. 18. 芸人 一夜の関係で局部に激痛
    9. 19. 中国資本が買収→異様な光景に
    10. 20. 野々村氏が占い師に転身 SNS衝撃
    1. 1. サウナ死亡 ドア割ろうとしたか
    2. 2. 年内最後の年金 支給額引き上げ
    3. 3. 男児死亡 トラックが乗り上げる
    4. 4. 28歳女性が「猟奇的な殺され方」
    5. 5. 所持金7円でラブホ グラタン注文
    6. 6. サウナ死亡 電源入れたことない
    7. 7. 男児が意識失う いじめ重大事態
    8. 8. 尿入りボトルを棚に陳列? 不起訴
    9. 9. 野々村氏が占い師に転身 SNS衝撃
    10. 10. アニメイト 譲渡規約を再改定
    1. 11. 特攻機と同じ名称「桜花中」、福岡・大牟田市の新設中学校名に異論　市民団体が再考申し入れ
    2. 12. 【速報】高市首相「解散について考える暇がない」　目の前の課題「山ほど控えている」　連立拡大については「コメント控える」
    3. 13. サウナ死亡 夫が覆いかぶさる?
    4. 14. 山形で発見の変死体 猟銃で死亡
    5. 15. STARTO社 元ジャニーズJr.を提訴
    6. 16. 事故のサウナ 有名タレント監修
    7. 17. 背骨に包丁の刃当たり致命傷回避　福岡で刺傷の女性、強い殺意か
    8. 18. ナマコ漁の40歳男性 死亡が確認
    9. 19. 来週は10年に一度レベルの高温か
    10. 20. サウナ夫婦死亡 タオルが発火か
    1. 1. 火災も非常ボタン「電源切れ」
    2. 2. サウナ死亡 監修の芸能人に異変?
    3. 3. 松原仁氏側へ迂回献金疑い
    4. 4. 「体の半分」クマの胃袋の中に
    5. 5. 小島よしおが語る「至福の時間」
    6. 6. おこめ券 裏面に「丸投げ」文か
    7. 7. GACKT、CM撮影のため歯を削る！？ 新作ゲーム『シルバー・アンド・ブラッド』CMで美麗な吸血鬼に変貌
    8. 8. 「公務員は恵まれてる」昔の話?
    9. 9. 特許権侵害 金鳥側の訴え退ける
    10. 10. 高市首相、日中対話「あらゆるレベルでオープン」…トランプ米大統領との会談「できるだけ早期に」
    1. 11. 母から虐待 SOS出せなかった理由
    2. 12. 「2026年食トレンド予測」に注目
    3. 13. 給付付き税額控除の国民会議設置と首相
    4. 14. 日英防衛相がテレビ会談　中国軍機によるレーダー照射等に深刻な懸念を共有
    5. 15. 市川安保局長、対中国「情報戦」　英仏独の高官と相次ぎ電話会談
    6. 16. サガミ「偽物品」公式が注意啓発
    7. 17. 客2人が死亡 謝罪と営業停止へ
    8. 18. IR追加選定へ、27年に申請受け付け
    9. 19. 「物価高対応を最優先に果敢に」高市首相が会見　臨時国会閉会を受け
    10. 20. 政府、沖縄振興予算2647億円　県要望に5年連続で届かず
    1. 1. 中国資本が買収→異様な光景に
    2. 2. 韓国 日本へのコメ輸出は困難か
    3. 3. 中国経済が迷走 八方ふさがりか
    4. 4. 中国外務省「日本の治安が悪化」
    5. 5. 風俗タワー泊まってみた 台湾
    6. 6. 韓国旅行で日本人がハマる「罠」
    7. 7. SHEINに闇 フランスで異常事態か
    8. 8. 春節大型連休中の海外旅行予約が殺到、人気目的地の航空券予約は前年比80％増―中国
    9. 9. 習近平氏が隠す「不都合な真実」
    10. 10. パスポートの強さランク 日本は
    1. 11. 中国の影響力に「かげり」か
    2. 12. 中国 日本へ嫌がらせをする背景
    3. 13. 妻が腐敗 夫を殺人罪で起訴、韓
    4. 14. ハニトラ 絶世の美女でない理由
    5. 15. フィンランド首相が「つり目」問題で謝罪
    6. 16. マドゥロ政権 次元が違う圧迫
    7. 17. 「BTSはくだらない」ファン反発
    8. 18. 中国の「漢服」人気が上昇
    9. 19. 上映する映画ない 韓国異常事態
    10. 20. 日中関係悪化で中国人がロシアへ、「どん引きした」との感想が話題―シンガポールメディア
    1. 1. ファミマ5000店にゲーム機設置へ
    2. 2. 資さんうどん PayPay支払い終了
    3. 3. ホンダ 日中で車の生産停止へ
    4. 4. 計画停電実施に現実味? 背景は
    5. 5. ダイヤモンドグループ 破産開始
    6. 6. 会社員 狙い目エリア&マンション
    7. 7. 賞与140万円でも 税金取られすぎ
    8. 8. 万年ヒラ社員に「衝撃の事実」
    9. 9. 日本企業が「脱中国」依存弱める
    10. 10. 車の売却後に「10万円減額」請求
    1. 11. ドコモ光へ統合 自動移行は損?
    2. 12. 銀行振込は贈与税リスク?
    3. 13. 東京23区に「限界集落」がある?
    4. 14. 火災保険 損をしない方法を解説
    5. 15. 「金利差で説明できない円安」
    6. 16. 「スマホ新法」注意すべき要素
    7. 17. 不二製油「ミライチョコ」の魅力
    8. 18. 奨学金返済と投資 どちらが正解?
    9. 19. 「町内会費」に加入するメリット
    10. 20. ロイホ桜新町店は特別 本当か
    1. 1. サムスンがDDR5メモリの価格を100％以上引き上げ
    2. 2. OCNインターネット メリット解説
    3. 3. 楽モバに乗り換えたらヤバかった
    4. 4. パソコン 驚異的な値上げ目前か
    5. 5. OpenAI、ChatGPTに新画像生成AI「GPT Image 1.5」、指示追従と編集性能を強化
    6. 6. 写真で食べていく方法 : マネージメントという選択肢
    7. 7. 念願のCNCフライスをついに注文……ただし、激安の中華CNCだがな
    8. 8. 無印良品のせいろは「見かけたらゲットしてほしい名品」。ズボラな私にピッタリだった理由
    9. 9. NEXTGEAR、クリアシフトシステム搭載新型ゲーミングデスクトップパソコンを販売
    10. 10. auとUQ mobileのオンラインショップにおいて「三者間リモート接客サービス」が提供開始！家族などがオンライン契約時のフォローをできる
    1. 11. Hasselblad×マルチスペクトル技術！プレミアムな撮影体験ができる「OPPO Find X9」
    2. 12. アップルがSIMフリーiPhoneを一斉値下げ。製品受け取りから14日以内なら差額を受け取り可能
    3. 13. 【バランスがいい！】コンパクトなバッテリー内蔵充電器は、ケーブルまで付属しますよ！「MATECH PowerFusion 5000 45W」をレビューします
    4. 14. キリン 国内全工場に新システム
    5. 15. 足の裏に乳首ができた22歳の女性の写真
    6. 16. 桃原ひよ(FES☆TIVE)――拡散する写真集「GetNews girl」
    7. 17. クラウドネイティブな自動車メーカーByton（バイトン）とは？：CES 2019（本田雅一）
    8. 18. 閲覧注意：劇場版『巨蟲列島』の巨大ジガバチが編集部にやってきた！　超絶クオリティの模型を激写
    9. 19. テレビ裏のネジ穴、こう使うのか。山崎実業のスタンドでデッドスペース活用
    10. 20. ワイモバイル向け「かんたんスマホ5」が2026年以降に発売へ！未発表なZTE製「Kantan 5 A601ZT」が海外のeSIM対応機種に登録
    1. 1. 平手打ち騒動のBD選手 引退表明
    2. 2. WBC 録画放送含め地上波中継なし
    3. 3. WBCでパブリックビューイング
    4. 4. 川合俊一氏 明日文春に記事掲載
    5. 5. 「Vリーグ」今季限りで終了へ
    6. 6. 堤聖也 王者ドネアに判定勝ち
    7. 7. 世界で50本 山本由伸が着用か
    8. 8. 敗北ドネアの妻、審判に苦言
    9. 9. 大谷は「同じ財布8年使ってる」
    10. 10. BD・竜「問い立てるつもりない」
    1. 11. 盟友招へい 阿部監督へ最終通告?
    2. 12. 八村塁の写真に「痺れました」
    3. 13. ポンセ 46億円契約つかんだ理由
    4. 14. 宇津木妙子さん 元監督が粋な会
    5. 15. 瓜田「BD前日会見の乱闘廃止に」
    6. 16. 「選手は再生数稼ぎのコマ」批判
    7. 17. 「また大谷の懐にお金」米で反響
    8. 18. 桑原拓が挑戦の世界戦で珍トラブル　王者陣営のマウスピース忘れで２分開始遅れる　会場どよめき
    9. 19. 日本サッカー界に超朗報飛び込む
    10. 20. フラッテージにインテル退団の可能性？…ユーヴェはトレード検討、ナポリやローマも関心か
    1. 1. 名探偵津田 セクシー幽霊の正体
    2. 2. 理沙ちゃん? 名探偵津田に再登場
    3. 3. 春菜 浴場で「ここ女!」騒がれる
    4. 4. ゆたぼん「法的措置を取ります」
    5. 5. 高市早苗首相が中国制裁に反撃
    6. 6. 三山凌輝の店「もって1年程度」
    7. 7. 芸人 一夜の関係で局部に激痛
    8. 8. 国分の子「いつ許してくれる?」
    9. 9. 「嵐」ラストツアー、影響は福岡でも　日本リウマチ学会が日程変更の「苦渋の決断」
    10. 10. 元ジャニーズ・マリウス葉の現在
    1. 11. 梅宮アンナ 夫婦喧嘩で大爆発
    2. 12. 堀江氏 フジ電撃出演にSNS興奮
    3. 13. 「鉄腕DASH」に新たな懸念か
    4. 14. 嵐ライブの影響で学会が日程変更
    5. 15. フジ激震…青井&宮司アナ降板か
    6. 16. 「名探偵津田」津田篤宏が『anan』SPエディションに登場　隠された暗号を読み解けるか？
    7. 17. マツコの発言 炎上しない理由
    8. 18. 前に出た国分「子どものため」
    9. 19. 相棒 名俳優が「ついに来たか」
    10. 20. 名探偵津田の新作 予告動画公開
    1. 1. パンの添加物にも注意 新ルール
    2. 2. 冬服は10着だけ ユニクロコーデ
    3. 3. クリアホルダーを代用 SNSで話題
    4. 4. DAISOより100円安い セリア凄い
    5. 5. ネイルサロン開業 収入事情語る
    6. 6. ローソン 魅惑の新作スイーツ
    7. 7. GUの白ジーンズ こなれ度UPに
    8. 8. 整理しやすいハニーズのバッグ
    9. 9. GUで通勤コーデをアップデート！オフィスでも浮かない高コスパアイテムをご紹介
    10. 10. 「それ、損してるかも？」Amazonで700ポイントがもらえる裏ワザ大公開！【ギフトカードキャンペーン】
    1. 11. 【1位〜6位】12月18日(木)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
    2. 12. ソニック好き必見♪キュートな世界が楽しめるソニックのコラボカフェ開催
    3. 13. ユニクロとたまごっちがコラボ
    4. 14. 中学生の娘妊娠 彼の母が無責任
    5. 15. スタバの「ホリデーケーキ」紹介
    6. 16. 【同棲】ってやっぱり難しい！？仲良しカップルが同棲中に発見した“わかりあえないポイント”って…？
    7. 17. 寒がりさんに セリアの便利手袋
    8. 18. 9時までの注文で当日夜にお届け　ゾゾタウン即日配送サービス開始
    9. 19. 結婚せっつく親への切り返し
    10. 20. 両親と同居で「気を遣う」と悩み