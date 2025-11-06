秋 → 冬まで頼れる「上品シャツ」→【GU値下げ】で1,990円になってた！

秋から冬にかけての大人女性のコーデには、やっぱりシャツが欠かせないかも。きちんと感があり、重ね着もしやすい軽やかさが魅力の「上品シャツ」が、【GU（ジーユー）】からリリースされています。しかも今ならお値下げされて、なんと1,990円！ お財布に優しいのに、着回し力やおしゃれさも抜群なGUアイテムをこの機会にぜひゲットしてみて。

シンプルなのに印象的な大人上品シャツ

【GU】「ボウタイシャツQ」\1,990（税込・セール価格）

クラシックな雰囲気とボウタイデザインのアクセントが魅力のシャツ。長めのボウタイはシンプルな1つ結びやネクタイ結び、リボン結びなど、結び方次第で雰囲気を変えて楽しめます。しかもタイは取り外し可能でシンプルなシャツとしても使えるので、さらにコーデの幅が広がりそうで嬉しい。シーンや気分に合わせて、オンオフ問わず活躍が期待できます。カラーはベーシックで着回しやすそうなグレー、ナチュラル、ネイビーの3色。色違いでゲットするのもおすすめです。

甘さと上品さの絶妙バランスコーデ

華やかさと甘さのある、ボウタイリボンが光るスタイル。胸元のボリュームのあるリボンアレンジが、顔まわりをすっきりと見せてくれそう。甘いテイストのリボンとフレアスカートの組み合わせでも、全体をモノトーンでまとめることで上品で落ち着いた大人っぽコーデに仕上がっています。足元はシンプルなブラックレザー調のポインテッドトゥパンプスをチョイスし、凛とした女性らしさをプラスするのもコツ。オフィスシーンはもちろん、ちょっとした食事会などでも活躍してくれそうです。

ウエストマークでガラリと印象チェンジ

ネイビーのボウタイシャツのタイを、あえてウエストベルトのように使った着こなし。ボウタイでウエストマークすることで、こなれ感のあるスタイルに仕上げつつスタイルアップ効果も期待できるアレンジです。ボトムスはゆるやかなシルエットのブラウンのパンツで、力の入りすぎない上品さを演出。小物は黒で統一することで、全体をスマートにまとめています。

ブラウス × ジーンズの大人上品カジュアル

クラシックなボウタイブラウスを、今っぽくジーンズでカジュアルダウンしたコーデ。顔まわりを明るく見せてくれそうなナチュラルカラーのブラウスは、タイをシンプルに下ろして縦のラインを強調。ジーンズに合わせても、すっきり感ときちんと感をキープしてくれています。ふわっとした質感のカーディガンを羽織れば、異素材のコントラストで奥行きもプラス。大人女性にこそおすすめな上品カジュアルスタイルです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ