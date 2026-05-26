高松北警察署 高松市のスポーツ施設の女子トイレにコンセント型小型カメラを設置し、女性8人の性的な部位を盗撮したとして、高松市の会社員の男（25）が性的姿態等撮影の容疑で逮捕されました。 警察によると、男は2026年3月19日午後7時半ごろから20日午前9時半ごろまでの間、高松市内のスポーツ施設内の女子トイレで、動画撮影状態にしたコンセント型の小型カメラを設置し、女性8人を盗撮した疑いが持たれてい