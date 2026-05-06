ホルムズ海峡の事実上封鎖による原油高、異常気象、さらには円安など、先行きへの不安を煽るニュースが連日飛び交っているが、結局のところ、私たちに身近な日用品や食品の価格はどう変わる可能性があるのか｡家計直撃の値上げ品目から意外な値下げ品目まで専門家たちに取材し､ 今後1年の気になる価格動向を「雨」「曇り」「晴れ」の3分類で予測した｡■値上げ不可避の「コンドーム」「マグロ」「小麦」まずは「雨」模様となっ