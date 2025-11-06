木村拓哉と工藤静香の長女で、フルート奏者のCocomiに「初ロマンス」が取りざたされた。熱愛報道によって、Cocomiの “親友” との関係に疑いの目が向けられているようだ。

発端となったのは、11月5日の「文春オンライン」の報道。

「記事によれば、Cocomiさんは男子バレーボール日本代表の小川智大選手と2年ほど前から交際しているといいます。同誌には、ツーショット写真も掲載されており、SNSでも大きな注目を集めています」（スポーツ紙記者）

Cocomiは2020年、ファッション誌『VOGUE JAPAN』（コンデナスト・ジャパン）でモデルデビューしたのを機に芸能界入り。2022年にフルート奏者としてアルバムをリリースし、同年には母の静香と『第73回NHK紅白歌合戦』に出場するなど、精力的に活動している。

私生活で熱愛を取りざたされたのは初めてとあって、衝撃を与えたが、一方で、Xでは

《キムタクと工藤静香の娘Cocomi、前に石川真佑選手とインスタあげてて相当仲良いみたいだし、そこから繋がるのは自然の流れそう》

《小川と撮られたせいで女バレと仲良し〜みたいな感じだったけど、結局男バレと繋がるためとしか見えなくて笑う》

《女バレ大好きみたいな感じに言っといてやっぱり男バレ選手狙いやないかい》

など、冷ややかな声があがっている。Cocomiの “親友” との関係が疑われたようだ。

「Cocomiさんは、女子バレーボールの石川真佑（まゆ）選手と親交が深く、たびたびInstagramでツーショット写真を投稿しています。彼女のことを “推し” と公言し、イタリアでプレーしてなかなか会えないことから、『遠距離恋愛』と表現していました。

真佑選手には、兄で男子バレーボール日本代表の石川祐希選手がいますが、かねてからCocomiさんが “兄ねらい” ではないかと見る向きもありました。

今回の報道から、お相手は違ったものの、Cocomiさんが真佑選手との交友関係を利用して、小川選手に近づいたのではないかと考える人もいたのでしょう」（芸能記者）

バレーボール選手との熱愛が取りざたされたことで、Cocomiの趣味にも影響が出そうだ。

「2023年10月に『FIVBワールドカップバレー2023』が開催された際、CocomiさんはInstagramのストーリーズで妹のKoki,さんと会場で観戦した写真を投稿するなど、バレー好きとして知られていました。

ただ、男子バレーの代表選手と交際していたとなると、世間の見方が変わってしまうかもしれません。

もともと、真佑選手とのプライベートなやりとりをさらけ出すCocomiさんに対して、SNSでは『一般のファンへの気遣いが足りない』という厳しい見方を示すバレーボールファンもいたため、今回の報道はイメージダウンになりかねません」（同）

今後も、趣味に “猛アタック” を見せるのか。