JR東日本は、今年の大みそかから元日にかけて実施する「年末年始の終夜運転」について発表しました。首都圏6路線（山手線、中央線快速電車、京浜東北・根岸線、中央・総武線各駅停車、横須賀線、総武本線・成田線）で実施されます。特に重要な変更点として、昨年まで運行されていた青梅線（御嶽神社方面）は終夜運転の対象外となりました。今年の初詣やカウントダウンで利用を検討されている方は、ご注意ください。

首都圏での終夜運転の運行間隔と詳細

2025〜2026年末年始の終夜運転の対象となる各路線の運転時間帯は、次の通りです。

・山手線（全線）：午前1時〜5時ごろまで、内回り・外回りとも約10〜25分間隔

・京浜東北・根岸線（桜木町〜大宮）：1時〜4時ごろ、約15〜70分間隔

・中央・総武線各駅停車（三鷹〜千葉）：0時20分〜4時40分ごろ、約15〜120分間隔

・中央線快速電車（三鷹〜高尾）：0時50分〜4時30分ごろ、約40〜120分間隔

・横須賀線（横浜〜逗子）：1時〜5時ごろ、約80分間隔

・総武本線・成田線（千葉〜成田）：千葉発1時20分、3時10分／成田発2時10分、3時49分（東千葉駅は通過）

【注意】青梅線（御岳山方面）の運行計画

青梅線といえば、御岳山や武蔵御嶽神社への初詣客で毎年にぎわう路線です。昨年までは終夜運行されていた青梅線ですが、今年の終夜運転の対象外となりました。

ただし、1月1日早朝には青梅線内で「武蔵御嶽神社初日の出号」が運転される予定です。

快速 武蔵御嶽神社初日の出号（運転日：2027年1月1日）

立川 2：15 → 御嶽 2：57

御嶽 3：07 → 立川 3：49

立川 3：59 → 御嶽 4：41

御嶽 4：52 → 拝島 5：23

臨時列車の時刻を確認し、乗り遅れないよう十分にご注意ください。

武蔵御嶽神社

その他の初日の出・初詣に便利な臨時列車

終夜運転の対象路線以外でも、元日の早朝には初日の出や初詣に便利な臨時特急・快速列車が運行されます。

・特急「富士回遊 初日の出号」（新宿〜河口湖）

・快速「犬吠初日の出号」（新宿〜銚子）

これらの列車は全席指定席となるため、きっぷの購入を忘れずに行ってください。

このほか、同社では、年末年始に合わせて、初詣やスキー旅行などに便利な臨時列車も多数運転予定ということです。

JR東日本の年末年始の終夜運転は、青梅線が対象外となる点や、各路線で運行間隔が最大120分と大きく開くなど、例年と異なる点があります。初詣やカウントダウンで利用される際は、本記事でご紹介した運行時間と間隔を必ずご確認の上、余裕を持った移動計画を立てて、安全に新しい年をお迎えください。

（写真：PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）