ホテルを利用する際、ホテルのスタッフや他の宿泊客に大きな迷惑をかける「アイテム」があることをご存知だろうか。



【写真】「これだけはやめて！」ホテル従業員らの経験談

先日、プロのコスプレイヤーで、役者、モデルとして活躍するMIKECHI（@ice_ice_pink）さんがX（旧Twitter）に投稿したポストが大きな注目を集めた。



他の宿泊客の迷惑にも…

「Dハロ（『ディズニー・ハロウィーン』）で疲れて、せっかくのホテルだから！で普段使わないかわいいラメ入りのバスボムを使う方もたくさんいるかと思うんですが、あれの清掃がとても大変で、通常よりかなり時間がかかり、清掃員の清掃持ち数が（チェックイン時間の）15:00までに間に合わなくてホテルが大パニックになり、フロントで謝罪イベントが発生して、フロント部とハウスキーピング部で戦争勃発の可能性があるホテル従業員の天敵なので、ラメ入りだけは何卒使わないであげてくださいませ。by元オフィシャルホテル社員」



「ラメ入り入浴剤を持ち込む人、わりといて、部屋が間に合わないです！って事案は本当に頻繁にあった話です。あと壁にクレヨンで落書きとか、壁に風船両面テープでつけられてたりとか、部屋がとんでもないことになってて、清掃員がこんな部屋間に合うわけない！ってなりバトルして私も手伝ったこと何回もある」



＜MIKECHIさんのXの投稿より＞



（※バスボム：お湯の中に入れると発泡する、香りや色を楽しむ球状の固形入浴剤）



ディズニーを愛するMIKECHIさんは、元オフィシャルホテルの社員さん。



毎年「ディズニー・ハロウィーン」では、大好きなディズニーキャラクターの仮装を楽しんでいることから、「ホテルやパークを楽しみたいお客さん」の気持ちも、「ホテル側」の事情もよくわかるそうだ。



「お風呂から上がる際にシャワーで流すことである程度は流れますが、私の経験上ですと、バスボムはラメの数がかなり多く、清掃係が丁寧に洗っても洗っても排水溝からひたすらラメが出てきます……。ホテルの場合、ラメが1粒でも残っていたらクレームになってしまうため、時間がかかってもひたすら流し続けないといけないんです。



ホテルには毎日多くの利用者がいらっしゃいます。裏で起きたこういった想定外の作業などが要因で、チェックインの際、思っているよりも時間がかかることがあるかもしれません。特にチェックイン時間の15時頃や、パークの閉園後にチェックインをする方は、すんなりチェックインできない可能性もあります。早くパークに行きたい、疲れている、などでみなさんがイライラしてしまい、フロントもピリピリしている状態になることがあるので、チェックインの際は時間と気持ちに余裕を持って待ってもらえるといいかと思います」（MIKECHIさん）



迷惑をかけない「特別な気分」の楽しみ方

パークの楽しみ方をよく知るMIKECHIさんにうかがったところ、ホテルや他の宿泊客に迷惑をかけずにディズニーパークの特別な気分を楽しむ、MIKECHIさん流の過ごし方があるそうだ。



「パーク内のショップで可愛いパンをテイクアウトして、ちょっといい紅茶やコーヒーを持ち込み、夜食にティーパーティーをやったりしています。食べ切れなかったパンは、朝ごはんとして開園待ちの時に食べたりもしています。



他にも、パーク内で友だちとお揃いで買ったヘアバンドやルームウェアなど、ディズニーの可愛いものを身につけたりするのも気分が上がって楽しいと思います」（MIKECHIさん）



MIKECHIさんが投稿した「ラメ入りのバスボム」の弊害については、「実家で使っておかんに怒られた」といった経験談の他、ホテル清掃の経験者らからも同様の迷惑行為の数々に多くのコメントが寄せられた。



元清掃員らが悲鳴…「これも絶対やめて！」

＜以下、「ラメ入りのバスボム」に困惑する元ホテル従業員らの経験談や、同様の迷惑行為に対するコメントの数々＞



「TDRパートナーホテルの元清掃員です。ラメと同時発生の色素沈着は漂白剤をかけて待たねばなりません。ローション風呂もやめていただきたいです。増毛パウダーもベーシン（洗面台）全体に黒い粉が付着して大変でした。1部屋の清掃時間も決まっているので、『借り物』に対して謙虚になってもらいたいです」



「毛染めもやらんといてくださいね。1泊売れなくなる可能性があるので」



「仮装に合わせてホテルの風呂で髪染めして風呂の床と壁が…も同じく部屋の準備間に合わず…だったな（元オフィシャルホテル社員）」



「泥パックみたいな物もお控えください。１回２回では何ともなくても次第に排水管に蓄積し、『排水管が流れない！』で業者を呼ぶ羽目になります(←その業者の人より)」



「香水とかも振りまくのやめてあげてほしいね。匂いって清掃でもなかなか取れないだろうしシミになりそうだし瓶が割れたらそれこそ匂いもガラスも大変なことになりそう」



ラメ清掃、めっっっっっっっっっっっちゃ大変だから

「客室清掃って時間との戦いだから、1部屋辺り○○分で仕上げる目安があり、お客様も含めフロントさんたちにも大迷惑なので、大汗かきながら客室を仕上げてる面あり」



「ホテル清掃員だったことあるからホンマにわかる。誕生日パーティーの風船とかも片づけて帰って欲しいし、お風呂のお湯は捨ててから帰って欲しいし、ペットボトルも残していくなら中身ちゃんと捨てて欲しかった。こうやって皆に経験者だからこそのお願いを書いてくれる人、本当ありがたい」



「そんな大したことないやろ〜って思ってるあなた！まず、家で一回お試しして下さい！掃除がめっっっっっっっっっっちゃ大変らしいから！」



「何度流しても落ちないラメ！浴槽にこびりついて落ちないラメ！スポンジに纏わりついて洗った場所に再度へばり付くラメ！シャワーの水飛沫で飛沫二次災害広がるラメ！水垢よりしつこいラメ！黒カビの方がマシまであるラメ！」



「しかもそう言うのって基本匂いが強いから清掃後も甘い匂いが残ってるんです」



「昔実家で使ったらおかんに怒られたことあります！」



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）