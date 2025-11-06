大谷翔平投手がグローバルアンバサダーを務める伊藤園

3日（日本時間4日）にロサンゼルスで行われたワールドシリーズ2連覇を祝うドジャースのパレードは、日本のファンからも数多くの注目を集めた。大谷翔平投手と真美子夫人が日本製品を手にしていたことにスポンサー企業は大喜びだった。

パレードではバスの上から大谷夫妻が笑顔で沿道の声援に応えた。「ショウヘイ・オオタニ、僕のママと結婚して」と英語で書かれた少年を見つけると、真美子夫人は爆笑し、大谷の目を隠そうとする場面も話題を集めていた。

そんな中、大谷がグローバルアンバサダーを務める伊藤園は、大谷夫妻が自社商品である「お〜いお茶」のペットボトルを持っている様子が中継に映り込んでいたことに注目。手にしていたのは「お〜いお茶 北米版大谷ボトル」という。

同社によると、この“北米版”は大谷の打撃シーンが印刷されており、今年3月から発売。米国の営業担当者は「初対面の店舗様との会話もスムーズに進むようになり、現地の店舗導入において非常に良いきっかけになっています」とコメントしており、大谷効果は絶大だとしている。（Full-Count編集部）