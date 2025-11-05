330円でも安いかも！【ダイソー】見かけたら即カゴIN♡「トートバッグ」

お散歩やちょっとしたお出かけに、何かと役に立つミニトートバッグ。せっかくなら、持っていて気分が上がるような可愛いデザインを選びたいところ。そんなバッグをリサーチするなかで見つけたのが【ダイソー】のプチプラトートです。ふっくらハンドルやウェーブキルトなど、高見えする愛らしいディテールに注目です。

中綿ハンドルのふっくら感がキュート

【ダイソー】「舟型トートバッグ」\330（税込）

ナイロン素材の無地デザインで、気楽に持てる舟形トート。中綿入りのハンドルがアクセントになった、シンプルながらもどこか愛嬌のある佇まいが魅力です。開口部がファスナーで閉まるのが安心ポイント。アウトドアシーンやお弁当の持ち運びにもおすすめです。

ウェーブキルトにバイカラーがセンス◎

【ダイソー】「舟型トートバッグ」\330（税込）

パッと目を引くウェーブキルトのデザインがポイントのミニトート。バイカラーになった持ち手が、プチプラとは思えないセンスを感じさせてくれます。ふっくらとした質感は、秋冬コーデのムードにもマッチ。こちらも開口部はファスナー付きで、ディテールにまで抜かりない仕上がりです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M