本日2025年11月5日は、ケーブルを抜き差しせずボタンを押すだけでゲームや映画などを1画面で切り替えられる、Anker（アンカー）の「HDMI Switch（2-in-1 Out, 4K HDMI）」がお得に登場しています。

Anker Switch (2-in-1 Out, 4K ) 双方向 セレクター 4K HDR 3Dコンテンツ対応 分配器 切替器 MacBook Pro/Air Switch Xbox 360 他 1,290円 （24%オフ） Amazonで見る PR PR

テレビ1台でゲームも動画観賞も…となると、HDMIの抜き差しが面倒。そこで活躍するのがAnker（アンカー）の「HDMI Switch（2-in-1 Out, 4K HDMI）」。最大4K/60Hz出力対応で、ボタンひとつで映像ソースを切り替えられる、シンプルかつ頼れる一台が24％オフとお得に購入できるチャンスです。

家庭のテレビに接続したいデバイスは増える一方。ゲーム機、ストリーミングデバイス、PCなど、HDMIポートが足りない…という悩みはよく聞きます。Ankerの「HDMI Switch（2-in-1 Out, 4K HDMI）」なら、ケーブルを抜き差しせずに、ボタンを押すだけでゲームや映画などを1画面で切り替えることができます。

複雑な設定は不要で、PlayStationやSwitchなどのゲーム機から、PCやFire TV Stickまで幅広く対応するのも嬉しいポイント。遅延や映像の乱れも少なく、普段使いには十分なスペックです。

本商品のもうひとつ特長は、最大4K (60Hz) 出力対応であること。高精細なゲームや高フレームレートの映画鑑賞でも、滑らかで鮮明な映像を楽しめます。

また、HDRや3Dコンテンツ、HDCP 2.2にも対応。映像の色味を損なわず、テレビ本来の画質を引き出します。

商品サイズは約55×55×14.6mmと超コンパクトサイズで、テレビ裏でもデスク上でもスッキリ収まるのも◎。

1台でエンタメ環境がガラッと快適に。Ankerの「HDMI Switch（2-in-1 Out, 4K HDMI）」は、配線ストレスを感じているすべてのユーザーにおすすめのアイテムです。

なお、上記の表示価格は2025年11月5日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

