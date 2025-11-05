5日の衆議院・代表質問で、国民民主党の玉木雄一郎代表が政治とカネの問題について質問する中で、「日本維新の会の大臣がいらっしゃらないので、代わりに高市総理に答弁を求めます」という異例の展開があった。

【映像】高市総理の答弁→議場内で笑い（実際の様子）

玉木氏は政治とカネの問題で、「今日の混乱した政治状況を招いた一番の理由が“政治とカネ”であれば、せめて企業団体献金を受け取る主体を、原則党本部や都道府県連に限定する“受け手規制”を導入すべき」としたうえで、「企業団体献金の禁止を訴えてきた日本維新の会には、自民党を説得して“受け手規制”法案に与党として賛成していただきたい。自民党に企業団体献金の禁止を求めなくなったのなら、せめて“受け手規制”には賛成していただけないか。日本維新の会の大臣がいらっしゃらないので、代わりに高市総理に答弁を求めます」と質問した。

これに対し高市総理は「維新の閣僚がいないので答弁ができない話でございますが、他党に関するお尋ねは当該他党にしていただきますようお願いをいたします」と答弁し、議場には笑いも広がった。

自民党と連立を組む日本維新の会は「閣外協力」として大臣を出していないため、異例の質疑となった形だ。（『ABEMA NEWS』より）