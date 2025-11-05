スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が村上宗隆内野手（26）と岡本和真内野手（30）のメジャー契約についても予測している。

2人は、NPBでの成績は非常に近く、どちらも三塁を守ってきたが、メジャーでは一塁の方がより適性が高い。村上は左打ちで、岡本より4歳若い。2人のNPBでの成績は、鈴木誠也がカブスと契約する前に残した数字と最も近い。鈴木のメジャーでの成績は、マリナーズのジョシュ・ネイラー一塁手に近い水準で、よって、ネイラーの数字をベースに村上と岡本の契約予測を行えるという。

村上は、まさに選手としての全盛期に差しかかる年齢であり、これはフアン・ソトや山本由伸らが超大型契約を勝ち取った理由のひとつでもある。よって26歳の長距離打者に8年契約を提示する球団が現れてもおかしくない。ネイラーの4年総額9200万ドル（約141億円）という予想を基準に倍増し、ポスティング費用を引くと、村上は8年総額1億5850万ドル（約243.5億円）の契約が見込まれる。

岡本は30歳になるため、ネイラーの金額をベースに、ポスティング費用を引くと、4年総額7850万ドル（約120.6億円）の契約が妥当とみられる。