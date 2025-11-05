大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の日本人3投手を擁したドジャースは今季、ワールドシリーズで第7戦にもつれ込む死闘を制し、2年連続の世界一に輝いた。そんな中、世界有数の経済誌「フォーブス」はドジャースが北米プロスポーツ史上初めて年間スポンサー収入が2億ドル（約300億円）に達するチームとなる見込みだと伝えている。

ドジャースは2024年の開幕前に大谷と10年7億ドル（約1050億円）、山本と12年3億2500万ドル（約488億円）で契約した。当時、大谷が北米史上最高額、山本も投手史上最高額の契約だったが、直後から日本企業のスポンサーが殺到した。

同誌では「SponsorUnitedの創設者兼CEOであるボブ・リンチ氏によると、予測によれば、ドジャースは北米のクラブとして初めて年間スポンサー収益2億ドル（約300億円）に到達する見込みだ」と記した。スポンサー76企業のうち、日本企業は実に20社。2025年にも新たに6社と契約を結んだという。「これらはすべて、ショウヘイ・オオタニ、ヨシノブ・ヤマモト、ロウキ・ササキらとの契約が生んだ利益を示している」と断言した。

スポルティコによると、大谷の2025年のスポンサー契約総額は1億200万ドル（約150億円）に達する遠いう。「大谷は驚異的な個人のエンドースメント契約を手にしている」「ドジャースはショウヘイ・オオタニのスターパワーを最大限に活用することに成功している」とコメントした。（Full-Count編集部）