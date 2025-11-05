¥È¥é¥ó¥×¤ò¥Ö¥Á¥®¥ì¤µ¤»¤¿¡Ö¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡×¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä·³»ö²ðÆþ¤âÉÃÆÉ¤ß¤Ø
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ÇÂ¿¿ô¤Î¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤¬»¦³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬·³»ö²ðÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Î·Ù¹ð¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¹ñ
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ï¡¢¿Í¸ý¤¬2²¯3000Ëü¿Í¤È¥¢¥Õ¥ê¥«ºÇÂç¤Ç¡¢ÀÐÌý¤Ê¤É¤ÎÅ·Á³»ñ¸»¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÅÚ¤ÎÌÌÀÑ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÌó2.4ÇÜ¤Ç¤¢¤ë¡£»°ÂçÌ±Â²¤ÏËÌÉô¤Î¥Ï¥¦¥µ¿Í¡¢ÆîÀ¾Éô¤Î¥è¥ë¥Ð¿Í¡¢ÆîÅìÉô¤Î¥¤¥Ü¿Í¤Ç¡¢½¡¶µ¤ÏËÌÉô¤¬¥¤¥¹¥é¥à¶µ¡¢ÆîÉô¤¬¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Ç¡¢¿Í¸ýÈæÎ¨¤Ï¤Û¤ÜÈ¾¡¹¤Ç¤¢¤ë¡£¸øÍÑ¸ì¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
1960Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¿¢Ì±ÃÏ¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿¤¬¡¢1967Ç¯¡Á1970Ç¯¤ËÆâÀï¤Ë¤Ê¤ë¡£Ì±¼ç¼çµÁÀ¯¸¢¤È·³»öÆÈºÛÀ¯¸¢¤¬¸ò¸ß¤ËÂ³¤¤¤¿¸å¡¢1999Ç¯¤Ë¤ÏÌ±¼çÀ¯¼£¤¬ÄêÃå¤·¤¿¡£
À¤³¦¤ÎGDP¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ç57°Ì¤Ç¤¢¤ë¡£»ºÌý¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÃæ¤Ç¤âË¤«¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ÉÏÉÙ¤Î³Êº¹¤¬ÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£
¼£°Â¤Ï¡¢ËÌÉô¤Ç¥¤¥¹¥é¥à¸¶Íý¼çµÁ²á·ãÇÉ¤Î¥Ü¥³¡¦¥Ï¥é¥à¤¬Í¶²ý¡¢Ë½¹Ô¡¢¥Æ¥í¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¥¿¥ê¥Ð¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÈÎ©¸å¡¢½¡¶µÂÐÎ©¤«¤é¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤¬¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤ò½±·â¤¹¤ë»ö·ï¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¿¡£2010Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥í¥à¤Ç2000¿Í°Ê¾å¤Î¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ²ñ¤âÇË²õ¤µ¤ì¤¿¡£
2020Ç¯12·î¡¢ÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¿®¶µ¤Î¼«Í³¤¬¿¯³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Î°ìÍ÷¡×¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤¬¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë·üÇ°¤Î¤¢¤ë¹ñ¡×¤È¤µ¤ì¤¿¡£2021Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤Ï¡¢¡ÖÆÃ¤Ë·üÇ°¤Î¤¢¤ë¹ñ¡×¤«¤é¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ò³°¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·èÄê¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤«¤éÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¾õ¶·¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë·üÇ°¤Î¤¢¤ë¹ñ¡×¤Ë»ØÄê
¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥¯¥ë¡¼¥º¾å±¡µÄ°÷¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ò¡Ö¿®¶µ¤Î¼«Í³¤ò¿¯³²¤¹¤ë¹ñ¡×¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤ËµÄ²ñ¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£10·î21Æü¤Ë¤Ï¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¿®¶Ä¤Î¸Î¤ËÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤¬»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2009Ç¯°Ê¹ß¡¢¥¤¥¹¥é¥à²á·ãÇÉ¤Ï5Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤ò»¦³²¤·¡¢2Ëü°Ê¾å¤Î¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î¶µ²ñ¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¤òÇË²õ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡¢10·î31Æü¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ò¡ÖÆÃ¤Ë·üÇ°¤Î¤¢¤ë¹ñ¡×¤ËºÆ»ØÄê¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤Ë·³»ö²ðÆþ¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡£°ø¤ß¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡¢ËÌÄ«Á¯¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ê¤É¤âÆ±ÍÍ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ø¤Î±ç½õ¤âÄä»ß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢²¼¤Î2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ë10²¯¥É¥ë¡ÊÌó1540²¯±ß¡Ë¤Î±ç½õ¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç2²¯5ÀéËü¥É¥ë¤·¤«±ç½õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¥Ü¥é¡¦¥Æ¥£¥Ì¥ÖÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Î¼çÄ¥¤ËÈ¿ÏÀ¤·¡¢¿®¶µ¤Î¼«Í³¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥à²á·ãÇÉ¤Ï¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤â¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤â½±¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢À¯ÉÜ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤È¶¦Æ±¤·¤Æ¥Æ¥í¤ÈÀï¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÊÆ¡¦¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ø¥È¥é¥ó¥×¤¬¡Ö¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤ÎÂçÎÌ»¦³²¡×¤Ë¤¤ï¤á¤Æ¡ÈÉÒ´¶¡É¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹ÍýÍ³¡Ù
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¥È¥é¥ó¥×¤¬¡Ö¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤ÎÂçÎÌ»¦³²¡×¤Ë¤¤ï¤á¤Æ¡ÉÉÒ´¶¡É¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹ÍýÍ³