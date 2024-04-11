米ホワイトハウスの大統領執務室へ向かうバイデン米大統領と岸田首相＝１０日/Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images ワシントン（ＣＮＮ）米国のバイデン大統領は、日米同盟が「かつてないほどに強固になった」と称賛した。日本の岸田文雄首相は国賓待遇で米国を訪問している。バイデン氏は１０日夜の公式晩餐（ばんさん）会で、米国と日本は世界が変化するなかでもパートナーであり続けており、中国が軍事的、経済的に台頭