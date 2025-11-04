11月3日、目下波紋を呼んでいる夫婦YouTuber「ポンコツらいす」が、自身のYouTubeチャンネルで活動休止を報告した。

「ポンコツらいす」は妻のまりこ（40）とこうせい（27）からなる、13歳差の夫婦YouTuber。歳の差カップルの日常を伝える動画で人気を博し、YouTubeのチャンネル登録者数は30万人を超える。2人が結婚したのは’21年1月で、当時まりこはバツイチで2人の連れ子がいた。また、’24年2月にこうせいとの間に子供が誕生したため、現在「ポンコツらいす」ファミリーは子供3人を抱える5人家族だ。

問題視された動画は、TikTokに10月27日に投稿されたもの。まりこの連れ子の1人であるヒカちゃんを目の前に、まりこがこうせいに「結婚する時、連れ子、邪魔じゃなかった？」と質問すると、こうせいが「邪魔っていうか……。邪魔とは思わなかったけど、邪魔だったかもね」「いるいないとでは身軽さが違うやん」などと答えていたのだ。

「まりこと2人でも楽しかったと思うけど、子供達がいたからこそまた違う笑いが生まれたって言うかさ」「むしろ良かったよ？」などと、子どもがいたからこその楽しみもあったとフォローし、ヒカちゃんもこうせいに対して「邪魔」と言うなど、動画の2人からは仲睦まじい様子も感じとれた。しかし、親でありながら連れ子の目の前で、“邪魔”と言い放ったこうせいに対しては、《子供ガチで可哀想》といった批判が殺到した。

そうした批判を受けてか、2人は3日に「【活動休止】しばらくYouTubeを自粛します。」と題した動画を投稿。そのなかで、「この度、活動を休止いたします」とこうせいが報告し、「家族交えていろいろ会議しました。話し合いというか、今後の動きというか」と説明した。

続けてまりこは「まず、何よりも1番最初に謝る相手は子どもたちなので、そこはしっかりと今回、巻き込んでしまったことだとか、いろいろ不安にさせてしまったこととか、そこは本当に2人で丁重に謝罪をしました」と説明した。

炎上中でも応援する声も届いているといい、今後は子供との接し方や表現の方法も必要に応じて修正しながら、活動を続けていくと報告。子ども3人がいる中で、生活もかかっているため今後については「一時的な感情というよりは冷静にしっかり」判断していきたいと発言。「インターネット・SNSの事業1本で数年やってきたところでのこういった今回の出来事だったので」と活動のバランスも今後検討すると明かした。

続けて、こうせいが改めてしっかり子どもらの意見も聞いたと伝え、「児童相談所の方とかもみえるかわからないんですけど、そういう行政の指導はしっかり聞いて修正していきます」と今後の対策も報告。最後に「これからもポンコツらいすをよろしくお願いします」と夫婦で頭を下げて締めくくった。

なぜ、炎上から1週間後に一時活動休止という決断に至ったのだろうか。WEBメディア記者はこう分析する。

「炎上していることを感じとったのか、翌28日にはTikTokに”実父と再婚相手どっちが大事か”を娘に聞いて『どっちも』『こうせいいなかったら寂しい』などと言わせた動画を投稿しています。火消しを試みたと思われますが、そのコメント欄も”質問自体が酷い”といった批判が殺到しました。

実際の親子関係などがあっての発言だったのかもしれませんが、子どもを使った火消しは逆効果だったようで、ケジメをつけるためにも一旦活動休止という判断に至ったのかもしれません」

冷静に見つめ直し、子供にとっても幸福な活動になることを祈るばかりだ。