パンクブーブー、営業「手抜き」騒動の真相告白へ 大学学園祭実行委員長が明かすオファーの理由
お笑いコンビ・パンクブーブー（佐藤哲夫、黒瀬純）が、9日放送の読売テレビ『漫才Lovers』（後3：00〜4：30 ※関西ローカル）に出演し、営業「手抜き」騒動の真相を語る。
【画像】珠玉の漫才を披露！実力派の漫才師
ブラックマヨネーズがMCを務める漫才番組。今回は、ザ・ぼんち、パンクブーブー、ギャロップ、アインシュタイン、ヘンダーソン、豪快キャプテン、ダブルヒガシの実力派7組が珠玉の漫才を披露する。
企画コーナーでは「芸人のライフワーク！ 営業Lovers」と題し、一般の方にはあまり知られていないが実は芸人にとって大事な仕事である「営業」を深掘りする。吉本興業の営業担当者によると、そもそも「営業」とは、「企業や自治体などが主催するイベントに芸人が出向き、ネタや企画で盛り上げる仕事」とのこと。スタジオに集まったメンバーももちろん営業の仕事を数多くこなしているが、芸人にとっては過酷なイメージもあるようで、ブラックマヨネーズの吉田敬は「盛り上げる仕事というより“盛り上げようと頑張る”仕事」だと表現する。
スタジオではメンバーたちが、つらい営業の一部始終や営業での思わぬ難敵など、営業でのし烈エピソードや“営業あるある”を語りつくす。そして営業にまつわる問題といえば、およそ1年前に起こった「営業『手抜き』問題」。「学園祭にライブをしに来た芸人のネタが手抜きだった」というSNSの投稿が騒動になったが、実はこの渦中の芸人がパンクブーブー。しかし、これは冤罪だと訴える佐藤と黒瀬が事件の真相を語る。
さらに、こんな手抜き疑惑があったにもかかわらず、果敢にも今年パンクブーブーを学園祭に招いた福岡の大学の学園祭実行委員長にインタビュー。パンクブーブーを呼んだ仰天の理由とは。
【画像】珠玉の漫才を披露！実力派の漫才師
ブラックマヨネーズがMCを務める漫才番組。今回は、ザ・ぼんち、パンクブーブー、ギャロップ、アインシュタイン、ヘンダーソン、豪快キャプテン、ダブルヒガシの実力派7組が珠玉の漫才を披露する。
企画コーナーでは「芸人のライフワーク！ 営業Lovers」と題し、一般の方にはあまり知られていないが実は芸人にとって大事な仕事である「営業」を深掘りする。吉本興業の営業担当者によると、そもそも「営業」とは、「企業や自治体などが主催するイベントに芸人が出向き、ネタや企画で盛り上げる仕事」とのこと。スタジオに集まったメンバーももちろん営業の仕事を数多くこなしているが、芸人にとっては過酷なイメージもあるようで、ブラックマヨネーズの吉田敬は「盛り上げる仕事というより“盛り上げようと頑張る”仕事」だと表現する。
さらに、こんな手抜き疑惑があったにもかかわらず、果敢にも今年パンクブーブーを学園祭に招いた福岡の大学の学園祭実行委員長にインタビュー。パンクブーブーを呼んだ仰天の理由とは。