高市総理は4日、日の丸を傷つける行為を処罰できる“国旗損壊罪”の制定について、実現に向けて「与党と連携を図りつつ、必要な取組を進める」と話しました。

日本維新の会 藤田文武 共同代表

「連立政権合意書に基づき、令和8年通常国会において『日本国国章損壊罪』を制定し、『外国国章損壊罪』のみ存在する矛盾を是正することになっています。総理の見解を伺います」

高市総理

「御党との合意書の内容を踏まえ、今後、その実現に向けて、両党間で具体的な検討を進めていくとともに、政府としても、与党と連携を図りつつ、必要な取組を進めてまいります」

高市総理は4日、衆議院・本会議でこのように話し、“国旗損壊罪”の制定に向け、取り組む考えを示しました。

“国旗損壊罪”は、日の丸を傷つける行為を処罰できるようにするもので、高市総理は2012年に関連法案を議員立法で衆議院に提出しましたが、廃案になっています。

自民党と日本維新の会の連立政権合意書では、「令和八年通常国会において、『日本国国章損壊罪』を制定し、『外国国章損壊罪』のみ存在する矛盾を是正する」と明記していて、高市総理は維新との合意書の内容を踏まえ、「実現に向けて、両党間で具体的な検討を進めていくとともに、政府としても与党と連携を図りつつ、必要な取組を進めていく」と話しています。