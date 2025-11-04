この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

気象予報士が語る「長期予報は当たらないと言われるが、実は傾向的中していた」10月天候を徹底振り返り



【10月まとめ】南は記録的高温 予測はどれくらい当たっていた？──気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネルで2023年10月の気象状況を詳しく振り返った。動画冒頭で松浦氏は「記録的な高温になったところもありました」と切り出し、特に西日本から南西諸島にかけての異例の高温と、日照時間の少なさが目立った1ヶ月だったことを強調した。



実際、九州から南西諸島では平均気温が平年より2～3度も高く、沖縄や奄美では「過去最も高い気温」となったという。日照時間については「北日本から西日本では少ない傾向でしたが、九州や南西諸島は平年よりも多かった」と各地のデータに基づいて説明。「日照時間が少なかったにも関わらず、降水量も少なかったのが関東の特徴」とイレギュラーな現象も指摘した。



また、10月の1ヶ月予報を振り返る中で「西日本南西諸島はこれは完璧に当たっていたのかな」と分析する一方、「東日本は高温の確率を高くしすぎた」「長期予報は当たらないと言われるながらも、意外と全体の傾向は約束されてたんだな」と予報の難しさや精度についても率直に語った。



松浦氏は高温傾向の背景について「北海道付近には寒気が流れ込んだ一方で、南海上の高気圧が強く、西日本から南西諸島に暖かい空気が入りやすかった」と、気圧配置やジェット気流、海水温の影響などマニアックな視点から徹底解説。予報が外れた部分に関しても、「高気圧の勢力や流れ込みの強さをやや弱めに見積もったことが原因」と自己分析を加えた。



最後に、長期予報に対する一般のイメージについて「予測のブレ幅が大きくなってしまうものの、傾向としては今回しっかり出ていた。これからの長期予報もぜひ参考にはしていただきたい」と語り、動画を締めくくった。また、チャンネルのメンバーシップでは「よりマニアックな情報や、優先返信、ライブ配信などさまざまな特典を用意している」と呼びかけ、今後も“超マニアックな気象情報”を提供すると意欲を示した。