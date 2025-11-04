軍に正式所属したクマがいた！？“ヴォイテク伍長”という伝説【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

「ヴォイテク伍長」という兵士として働くクマがいた

軍隊に所属した本物のクマ

動物が軍隊に所属するとはフィクションのようですが、第二次世界大戦中、ポーランド軍には兵士のクマが実在しました。名はヴォイテクといい、その活躍の記録が残っています。

1942年、イランの山中で孤児となっていた子グマをポーランド兵が保護し、仲間として育てはじめました。ミルクや果物を与え、兵士たちと一緒にテントで眠るうちに、ヴォイテクはすっかり部隊の一員に。遊び心と癒やしを届ける「戦場のマスコット」として愛されていきます。やがて部隊はイタリア戦線への移動命令を受けますが、船での輸送には「動物の同乗は禁止」という規則が。そこで兵士たちは機転を利かせ、ヴォイテクを正式な兵士として登録しました。伍長という階級を授け、物資補給中隊の一員として”法的に”クマを軍に所属させたのです。戦場では実際に、砲弾の箱を抱えて運ぶ任務を果たしたといいます。

戦後はスコットランドで余生を送り、1963年にこの世を去りました。ポーランドやイギリスには彼を称える銅像が建てられ、現在も「伝説の戦うクマ」として語り継がれています。

ヴォイテクの物語は、ただの愉快な逸話ではありません。そこには、戦場という過酷な環境のなかで、人と動物が深い信頼関係を築いた事実が存在するのです。

ヴォイテク伍長の一生

① ポーランド軍が保護 イラン山中で孤児となっていた子グマをポーランド軍が保護し、仲間として育てた。 ② マスコット的存在に 兵士たちと一緒に過ごすうちに、子グマはすっかり部隊の一員に。戦場の癒やしとして愛された。

③ 正式な兵士として登録 イタリア戦線へともに向かうために、物資補給中隊の一員として正式に軍に所属することとなった。 ④ 戦後はスコットランドへ 戦後はスコットランドで余生を過ごした。のちに銅像が建てられ、「伝説の戦うクマ」として今も語り継がれている。

伍長はどのくらい偉いのか？

ヴォイテクの階級「伍長」は、数名の兵士を指導する役割を担います。ただのマスコットではなく、兵卒より上のリーダー格として、仲間たちの士気を高めました。

