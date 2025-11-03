男のコが求める大人っぽコーデ♡ おしゃれな「差し色」の取り入れ方を4つご紹介！

男のコに恋されるには、どんなお洋服を身にまとうかも重要なポイント。そこで今回は、おしゃれ感度の高い男のコが注目している「差し色」の取り入れ方を4つご紹介します。落ち着きのあるコーデに差し色を入れることで、大人っぽい印象を与えられるよ♡

差し色＝おしゃれなコ。 メンズのなかの一般常識！ おしゃれ感度の高い男のコほど、“差し色”の取り入れ方に注目しているコが多いと判明。 特に人気の高かった4色の上手な取り入れ方、ご紹介します！ MEN'S COMMENT 「どこか1点ではなく、差し色がちりばめられていたらおしゃれだなって見てしまいます！」隈部飛鵬くん（青山学院大学2年） 「主張の激しい服よりも、落ち着いたコーデのなかに攻めた差し色があるとオトナの余裕を感じます」Kくん（社会人・26才）

Cordinate 冬気分を高める赤ニット×白がロマ可愛い♡ ＋RED パッと目を引くクリスマスカラーな赤は冬のムードを高めてくれる。強くなりがちな赤をチュールのスカートでガーリーに落とし込んで。 足元をブーツで締めれば、可愛いだけじゃない、大人っぽさもアピールできる。 ケーブルニット 7,920円、フレアースカート 12,100円／ともにdazzlin ロングブーツ 4,290円／神戸レタス

Cordinate ベーシックカラーになじむさわやか色が人気高し！ ＋GREEN カジュアルになりがちなグリーンはくすみカラーを選ぶと◎。黒やグレーに差せば、大人っぽく仕上げることができる。 肩にかけたカーディガン 16,959円 ／ENZO BLUES（HANA KOREA）マイクロパンツ 14,584円／CRANK（HANASHOWROOM）リブニット 6,600円／Olu. ソックス 759円／チュチュアンナ ロングブーツ 4,290円／神戸レタス

Cordinate 大人っぽさを加速させるクールなブルーがお強い ＋BLUE 発色のいいアイテムでも、浮くことなくクールに決まるのが青の優秀さ。透け感のあるややドレッシーなトップスや、女みのある靴合わせでレディな雰囲気をプラスして。 キャップ 4,400円 ／フォーティーセブン バッグ 9,460円／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）レオタードトップス 15,400円／HONEY MI HONEY レイヤードパンツ 12,980円／RANDA ローファー 13,200円／dazzlin

Cordinate モノトーンの強さをブラウンでマイルドに中和 ＋BROWN デコラなブラウスに、タイトなスカートがクラシカル。世界観を崩さず、よりキレイめな印象をつくれるジャケットが頼りになる。 ロングジャケット 27,500円／LA BELLE ETUDE、ブラウス 13,200円／PERNA（ともにアンティローザ）ドットロングスカート 3,959円／W♥C ローファー 19,800円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店） 撮影／NA JINKYUNG（TRON）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／中川紅葉、北里琉（ともに本誌専属）、 中村里帆

