男のコが求める大人っぽコーデ♡ おしゃれな「差し色」の取り入れ方を4つご紹介！
男のコに恋されるには、どんなお洋服を身にまとうかも重要なポイント。そこで今回は、おしゃれ感度の高い男のコが注目している「差し色」の取り入れ方を4つご紹介します。落ち着きのあるコーデに差し色を入れることで、大人っぽい印象を与えられるよ♡
差し色＝おしゃれなコ。
メンズのなかの一般常識！
おしゃれ感度の高い男のコほど、“差し色”の取り入れ方に注目しているコが多いと判明。
特に人気の高かった4色の上手な取り入れ方、ご紹介します！
MEN'S COMMENT
「どこか1点ではなく、差し色がちりばめられていたらおしゃれだなって見てしまいます！」隈部飛鵬くん（青山学院大学2年）
「主張の激しい服よりも、落ち着いたコーデのなかに攻めた差し色があるとオトナの余裕を感じます」Kくん（社会人・26才）
Cordinate 冬気分を高める赤ニット×白がロマ可愛い♡
＋RED
パッと目を引くクリスマスカラーな赤は冬のムードを高めてくれる。強くなりがちな赤をチュールのスカートでガーリーに落とし込んで。
足元をブーツで締めれば、可愛いだけじゃない、大人っぽさもアピールできる。
Cordinate ベーシックカラーになじむさわやか色が人気高し！
＋GREEN
カジュアルになりがちなグリーンはくすみカラーを選ぶと◎。黒やグレーに差せば、大人っぽく仕上げることができる。
＋BLUE
Cordinate 大人っぽさを加速させるクールなブルーがお強い
＋BLUE
発色のいいアイテムでも、浮くことなくクールに決まるのが青の優秀さ。透け感のあるややドレッシーなトップスや、女みのある靴合わせでレディな雰囲気をプラスして。
Cordinate モノトーンの強さをブラウンでマイルドに中和
＋BROWN
デコラなブラウスに、タイトなスカートがクラシカル。世界観を崩さず、よりキレイめな印象をつくれるジャケットが頼りになる。
撮影／NA JINKYUNG（TRON）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／中川紅葉、北里琉（ともに本誌専属）、 中村里帆
中村里帆
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
中川紅葉
北里琉