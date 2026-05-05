中東情勢の混乱により、建築資材が品薄状態となっています。安定供給のめどが立たず、業者には不安が広がっています。住宅の壁を丁寧に塗り、むらなく仕上げていきます。塗装業を営む細川健一さんです。この日は外壁の塗り替えの作業に追われていました。（細川健一さん）「壁の仕上げの色、最後の仕上げの工程となります。この色を付けるための樹脂があり、石油を使っている」仕事に欠かせないシンナーなどが３月中旬ごろか